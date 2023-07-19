"При движении со стороны Симферополя по трассе "Таврида" в районе села Льговское необходимо свернуть с трассы на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" возможен через поселок городского типа Первомайское или Феодосию", — написал он в телеграм-канале.

Глава республики уточнил, что маршрут движения в обратном направлении аналогичный либо по дороге Феодосия — Белогорск. Согласно опубликованной Аксеновым схемы, автомобилистам теперь для объезда закрытого участка не обязательно проезжать через Феодосию, как ранее рекомендовала региональная ГИБДД. Как сообщалось, в Кировском районе на востоке Крыма горит полигон. Организована эвакуация примерно на сутки жителей четырех населенных пунктов (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное) — более 2,2 тысячи человек. Перекрыта трасса "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт перенаправляют по старой дороге.