Так, в департаменте Арьеж воздух впервые за историю метеонаблюдений прогрелся до 40,6 градуса по Цельсию. Рекордная температура зафиксирована и в Ренно на Корсике — 38,3 градуса по Цельсию.

В Италии также регистрируют рекорды. В Риме во вторник побит установленный в июне прошлого года рекорд в 40,7 градуса по Цельсию. Так, температура воздуха достигла 41,8 градуса по Цельсию.

Согласно европейским СМИ, в Каталонии также установлен температурный рекорд. Температура воздуха поднялась выше 45 градусов по Цельсию. Предыдущим рекордом считался показатель в 43,8 градуса по Цельсию, его зарегистрировали в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что во Всемирной метеорологической организации (ВМО) во вторник предупредили, что температура выше 40 градусов по Цельсию продержится во многих регионах мира на протяжении нескольких дней.

"Температура в Северной Америке, Азии и в северной Африке, а также в Средиземноморье будет выше 40 градусов по Цельсию продолжительное количество дней на этой неделе", — говорится в заявлении ВМО.