"Ключевым проектом, реализуемым при поддержке Минкультуры России во исполнение поручения президента РФ, является открытие Музея культуры стран Африки как филиала Государственного музея искусства народов Востока. Этот Музей станет главной площадкой для проведения мероприятий, направленных на развитие российско-африканского диалога, совместных выставочных и культурно-просветительских проектов, знакомящих широкую аудиторию с богатейшим культурным наследием народов Африки", — сказала Харламова, слова которой привели в пресс-службе министерства.

Презентация музея запланирована в рамках форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

В свою очередь генеральный директор Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов, слова которого привели в министерстве, отметил, что постоянная экспозиция нового пространства будет основана на музейной коллекции предметов из фонда искусства Африки.

"Новый культурно-образовательный центр объединит постоянную музейную экспозицию и пространство для проведения культурных, образовательных и деловых мероприятий", — сказал Седов.