"Думаю, до конца следующего года еще будем работать. Скорее всего, закончится работа только по линии реставрации. Дальнейшее насыщение интерьера требует ещё времени: много экспонатов утрачены или в других музеях", — сказал он.

"Личными" назвали около десятка небольших помещений на первом этаже дворца. Это, в том числе, кабинеты Павла I, комнаты официального церемониала и личные. Интерьер был мужским, сдержанным, но с большим количеством живописи.

Гатчинский дворец сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Он выгорел на две трети, а спасти удалось лишь небольшое число предметов из коллекции. В частности, из обстановки комнат Павла I сохранились лишь несколько кобальтовых ваз, уточнил Хейнонин.

По его словам, в работе реставраторы опираются на довоенные фотографии интерьеров и материалы 1944 года, фиксирующие разрушения во дворце.

"У императрицы Марии Федоровны были такие же комнаты на втором этаже. То есть этим проектом мы завершаем работы, начатые в послевоенную реставрацию", — отметил собеседник агентства.