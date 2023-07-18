"Канатная дорога поднимет туристов на высоту 3012 метров. Ее пропускная способность составит 2400 человек в час", — говорится в сообщении.

Кроме того, еще одну гондольную канатную дорогу планируют построить в Домбае в 2024 году.

Отмечается, что строительство канатных дорог позволит улучшить качество оказываемых услуг, разгрузить существующие канатные дороги, что значительно уменьшит очереди на подъемники.

Запуск канатных дорог осуществляется в рамках программы "Развитие курортов Карачаево-Черкесии".

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов поручил правительству республики сформировать отдельную региональную программу по прорывному развитию туристко-рекреационного комплекса "Теберда — Домбай", а также к 1 марта 2024 года разработать мастер-план развития прилегающих территорий ВТРК "Теберда- Домбай".