"По дополнительным объемам, сколько будет стоить. Пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд (рублей — ИФ)", — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов о стоимости ремонта моста.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не пострадали. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили в понедельник утром, во вторник в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта.

Хуснуллин заявлял, что восстановить двустороннее движение машин по одной стороне предварительно планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября.