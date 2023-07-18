"Что касается (высокой стоимости — ИФ) билетов, достаточности или недостаточности провозных ёмкостей. Мы эту проблему, конечно, видим и постоянно мониторим. Мы обращались неоднократно в адрес Минтранса о том, что деньги, которые были выделены на так называемые льготные билеты, а это была сумма порядка 238 млн рублей, закончились ещё в апреле", — сказал Рольбинов.

По его словам, пока Минтранс выделил дополнительно 20 млн рублей, которые уже потрачены авиакомпаниями. Между тем, новых субсидий ожидать, скорее всего, не стоит.

"Нам пообещали дополнительные рейсы, и часть их уже поставили. Собственно говоря, дальше действует рыночная экономика. Чем больше провозных емкостей — тем больше возможностей, соответственно тогда компании просто будут снижать стоимость билетов", — добавил чиновник.

Как сообщалось, в настоящее время дешевых билетов на рейсы из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург и обратно в продаже нет. При этом аэропорт "Храброво" обслуживает примерно 100 рейсов в день на прилет и на вылет.