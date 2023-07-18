"По нашим данным, ни о какой реальной угрозе туристам в Египте речь не идет. Это стандартные меры личной безопасности в жарких странах. Сообщение Роспотребнадзора не содержит указаний на какую-то возросшую опасность на египетских курортах. Туроператоры и агентства всегда предупреждают туристов о необходимости быть предельно осторожными в плане личной гигиены: мыть руки, закрывать тело, пить только бутилированную воду", — сказал член правления РСТ, заместитель генерального директора компании TEZ Tour Владимир Каганер.

Как отметили в РСТ, санитарные проверки Роспотребнадзор планирует осуществлять в том числе, с помощью автоматизированной системы "Периметр", которая позволяет проводить бесконтактное измерение температуры пассажиров, осмотр предполагаемого больного и контактных лиц, опрос и сбор анкетных данных.

По словам Каганера, туристы, скорее всего, не заметят усиления контроля на рейсах, так как речь идет о более тщательной работе сотрудников службы в процессе дистанционной, а не персональной, термометрии.

"Предупреждения Роспотребнадзора пока никак не сказались на спросе. С курортов не поступает никаких тревожных сообщений. Египет у нас на втором месте по востребованности у туристов. Избытка перевозки на направлении нет, поэтому страна продается по нормальным ценам и для туроператоров, и туристов", — пояснил представитель TEZ Tour.

Как сообщила руководитель по связям с общественностью туроператора Anex Алена Хитрова, в компании не заметили какого-либо влияния мер Роспотребнадзора на спрос. Все спокойно и на курортах, жалоб от туристов нет. Египет входит в тройку самых популярных летних направлений, занимая второе место после Турции.

По словам Каганера, спрос на Египет бы был еще выше, если бы не ограниченность перевозки: страна не пускает самолеты с двойной регистрацией.

"Надеемся, что к осени, началу высокого сезона на направлении, ситуация изменится, так как многие наши авиакомпании постепенно выводят свои суда из-под двойной регистрации. Работа идет довольно активно, перспективы хорошие", — заключил эксперт.

Случаи заболевания отмечались в египетской провинции Кена в 600 километрах к югу от Каира. Симптомы схожи с лихорадкой денге: люди жалуются на высокую температуру, головокружение и ломоту в костях. Основными переносчиками лихорадки являются комары. Туристам, планирующим отдых в Египте, Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности, носить одежду, максимально закрывающую кожу, применять репелленты от насекомых.

Российское посольство в Египте сообщило, что на данный момент в Каире и на курортах Красного моря, куда в основном прибывают российские туристы, не зафиксировано случаев заражения неустановленной болезнью. Как заявляют профильные ведомства Египта, эпидемиологическая обстановка в стране стабильна и находится под контролем.