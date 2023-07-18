"Финансирование в бюджете Калининграда заложено, финансирование в правительстве области заложено, проектная документация вышла из экспертизы. Сейчас необходимо заключение контракта и выход на объект", — сказала Дятлова журналистам.

При этом она отметила, что строительство моста связано с проблемой заказа и доставки в регион основного элемента — конструкции разводного механизма.

"Она уникальна и должна быть выполнена за пределами Калининградской области. Этот разводной механизм — основа моста. У нас нет в регионе такого предприятия, которое могло бы сделать эту конструкцию. Если успеем к апрелю, значит, хорошо. Если нет, то работы будут закончены к концу 2024 года", — заключила Дятлова.

Как сообщалось, пешеходный мост должен соединить остров Канта и улицу Гюго в районе Музея Мирового Океана. Его строительство через реку Преголя должно было завершиться к лету 2018 года в рамках подготовки к матчам ЧМ.

Планировалось, что мост в качестве обременения должен возвести инвестор уже построенной гостиницы Holiday Inn Kaliningrad на улице Гюго. Однако компания не выполнила свои обязательства.

Впоследствии различные причины тормозили проект, который является частью другого более масштабного проекта "Музейный квартал". Мост соединит набережную Петра Великого, где расположен Музей Мирового океана, и Причальную улицу на берегу острова имени Канта. Это позволит туристическому потоку напрямую курсировать между объектами музейного квартала.

Мост будет пешеходным и разводным с длиной 50 метров и шириной 3 метра. Мэрия Калининграда оценивает стоимость строительства в 500 млн рублей.