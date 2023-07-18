"Птицы приехали к нам из подмосковного Чехова, где жили в небольшом питомнике", — сказал он журналистам.

Одну пару назвали Амур и Психея, вторую — Кай и Герда.

Дирекция ГМЗ надеется, что новые лебеди дадут потомство: птенцов в парке ждут уже пять лет.

При этом знаменитый обитатель Белого озера — лебедь Георгий — переехал в Охта Парк. По информации пресс-службы ГМЗ, в начале лета он во второй раз "овдовел": его возлюбленная Айседора погибла от травм, полученных во время спаривания.

"У Георгия очень скверный характер, даже если убрать последний прискорбный случай. Его первая "жена", подозреваю, тоже могла погибнуть не без его вины, но мы тогда не проводили экспертизу, так что это просто домыслы", — поделился Панкратов.

Он добавил, что в Охта Парке лебедь Георгий живет "в прекрасных условиях".