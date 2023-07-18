Как сообщает медиа-группа Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), специалисты которого наблюдают за передвижением айсберга, в настоящее время его площадь составляет около 4170 квадратных километров, что более чем в 2 раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

"Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном счёте дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году", — говорится в информации.

ААНИИ привозит рассказы очевидцев, работавших на той территории Антарктиды, от которой откололся А23а: "В сентябре 1986 года произошёл откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база "Дружная-1" советской Антарктической экспедиции, организацией которой занимался ААНИИ. На "Дружная-1" часто работали геологи: проводились обширные исследования близлежащих к полуострову горных хребтов, осадочных пород, полезных ископаемых. Там оставалось значительное количество научного оборудования, которое хотелось сохранить. Позже оно было эвакуировано".

Согласно данным ААНИИ, в Южном океане в течение года может присутствовать до 100 тыс. айсбергов. Учёные разных стран постоянно следят за их передвижением, так как они могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, а также представляют научный интерес с точки зрения влияния на экологию.