В частности, в рамках агрофорума 22 июля в фойе стадиона гости смогут продегустировать и приобрести продукцию местных производителей: авторские сыры, молочные, рыбные и мясные деликатесы, свежие овощи, крафтовые сладости, консервированную продукцию по традиционным и оригинальным рецептам.

Кроме того, также на стадионе 22 и 23 июля в рамках агрофорума пройдет "Волга-Дон Вин Фест": профессионалы отрасли представят более 200 вин из различных регионов России.

Отмечается, что вход на "Волго-Дон Агро Фест" свободный, а на винный фестиваль — по билетам.