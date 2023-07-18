"Установлено, что на территорию Туапсинского района совместно с тренером прибыла группа несовершеннолетних, состоящая из 21 подростка, которая расположилась в местной базе отдыха. После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавших появилась тошнота, поднялась температура, в связи с чем они были госпитализированы. Сейчас их состояние удовлетворительное.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются, сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы на анализы. В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха", — говорится в сообщении.