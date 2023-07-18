"Вопрос рассмотрен во вторник на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Для отбора в Минсельхоз России направлено пять проектов от Тверской области. Гранты предусмотрены для малых и микропредприятий", — говорится в сообщении.

Средства можно будет направить на строительство жилья для размещения туристов, создание объектов турпоказа и инфраструктуры, зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, обеспечение доступной среды для людей с ограничениями по здоровью, отметили в пресс-службе.

Также средства можно будет направить на закупку оборудования, подключение к инженерным сетям, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

"Это совместное с Минсельхозом России направление работы. Проекты, заявленные на гранты, придадут новый облик объектам сельского хозяйства Тверской области", — приводятся в сообщении слова Рудени.

За последние пять лет благодаря областной и грантовой поддержке в Тверской области открыто и модернизировано порядка 20 туристских объектов, развивающихся в сельской местности, добавили в пресс-службе.