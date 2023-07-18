"Парк традиционно был транзитным для гатчинев, других удобных мест перейти из одной части города в другую не было, поэтому мы долго тянули с платным входом. Сейчас подошёл момент, когда мы уже не можем делать парк полностью бесплатным: с каждым годом требуется все больше средств для его содержания", — отметил Панкратов.

Платный режим действует до конца сезона.

Местные жители и владельцы недвижимости в Гатчине имеют право на абонемент с неограниченным количеством посещений. С конца апреля их продано 35 тыс.

В прошлом году ГМЗ "Гатчина" ввел платный вход в Дворцовый парк в качестве эксперимента. Режим действовал во время выходных для гостей города, а местные жители могли входить по бесплатным билетам.

"Главный наш опыт заключался в том, что бесплатные билеты — очень сложная история. Это не считая того, что существовало достаточное количество ловких дельцов, которые продавали бесплатные билеты по цене меньшей, чем билеты в парк", — поделился Панкратов, отметив, что это и привело к существующей сейчас системе.

Говоря о посещаемости Гатчинского дворца, директор музея отметил увеличение числа посетителей с начала года.

"На сегодняшний день по дворцу мы имеем примерно 30% прироста посетителей относительно (аналогичного периода — ИФ) 2022 года: мы приняли 115 тыс. человек", — сказал он.

Особо заметна тенденция в июле: в этом месяце в музей приходят примерно 2,5 тыс. человек в день.

Увеличение потока посетителей в Гатчинском дворце наблюдали и в прошлом году.

"За годы после пандемии мы наблюдаем всплеск интереса к музеям вообще и к нашему в частности. В прошлом году мы имели общий прирост посетителей по сравнению с предыдущим годом примерно на 30-40%", — добавил директор музея.