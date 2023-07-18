В настоящее время в российской части архипелага работает экспедиция, в которую вошли эксперты в области фридайвинга и морской биологии, которые изучают перспективы фридайвинга в акватории Шпицбергена.

"В сентябре планируем первую группу с туристами, которые ныряли по всему северу России, послушаем их отклики и будем двигаться дальше. Если все пройдет нормально, то будем готовить полноценный запуск туров уже со следующего года", — сказал Сергеев, отмечая, что фридайвинг "расширит линейку предлагаемых нами активностей для туристов".

Он добавил, что в будущем возможен запуск на время летнего сезона школы фридайвинга.

"По предварительным оценкам, есть возможности фридайвинга с китами, белухами, возможно, с тюленями. Разумеется, на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых правил. Безусловно, это даст возможность туристам безопасно "контактировать" с ними в их привычной среде", — подчеркнул заместитель гендиректора "Арктикугля".

По данным треста, в норвежской части Шпицбергена организованного фридайвинга нет.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о запуске прямого авиарейса из России на Шпицберген, Сергеев отметил, что "ведутся переговоры с различными авиакомпаниями, чтобы запустить чартер" и трест надеется решить этот вопрос к осени.

Ранее гендиректор ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" Ильдар Неверов сообщал, то предприятие рассчитывает на запуск авиарейса из России на Шпицберген для развития туризма.

"Мы хотим развивать туризм с прямым авиасообщением из Российской Федерации. Эта работа уже ведется. Не хочу загадывать, но нам важно добиться успеха, чтобы в этом году (рейс был запущен — ИФ), несмотря на все трудности, которые есть", — сказал Неверов, выступая по видеосвязи в ходе форум-фестиваля волонтеров "Арктика. Лед тронулся", прошедшем в Мурманске в июне.

По его словам, в настоящее время российскую часть архипелага посещают около 100 иностранных туристов в день.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но по условиям "Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 году (СССР ратифицировал его в 1935 году), Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. С советских времен на архипелаге добывается уголь, для чего в 1931 году был создан трест "Арктикуголь", ведущий экономическую деятельность в регионе.