Гостей мероприятия ждет увлекательная музыкальная и театрализованная программа.

В 11:30 на усадьбе родителей С.А. Есенина состоится концерт песенно-инструментального ансамбля "Радуница" "Сыпь, тальянка, звонко!" Гости услышат всем известные и любимые песни на стихотворения великого поэта.

В яблоневом саду у дома Лидии Ивановны Кашиной с 11:30 до 13:30 посетители увидят театрализованные зарисовки "Ожившие воспоминания". Перед ними предстанут картины из прошлого — чаепитие в летнем саду, беседа за накрытым столом, игра в крокет.

"Все желающие смогут отведать вкусное варенье из черной смородины, сваренное на усадьбе Л.И. Кашиной. Гости станут свидетелями не просто кулинарного действа, а настоящего микса из стихотворений, душистых ароматов, красивых пейзажей. "Литературное варенье" станет хорошим поводом для разговоров о жизни и творчестве Сергея Есенина", — говорится в сообщении.

В 13:30 на главной сцене состоится торжественное открытие праздника. Музыкальным подарком станет концерт Заслуженной артистки России Екатерины Гусевой. В исполнении актрисы прозвучат романсы и песни на стихотворения С.А. Есенина.

Сергей Есенин, русский и советский поэт, родился 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии. Жизнь в русской глубинке с раннего детства вдохновляла мальчика, именно здесь в возрасте девяти лет он написал свои первые стихи.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина — исторически сложивший комплекс мемориальных строений, включающих в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л.И.Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея.

Музей-заповедник уникален тем, что здесь, в старинном селе на высоком берегу Оки, представлено соседство двух усадеб — крестьянской и барской. Такая близость двух культур, их традиций и быта позволяет на конкретном историческом материале проследить историю России рубежа XIX-XX веков.