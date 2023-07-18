Рейсы будут выполняться дважды в день по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, по средам и воскресеньям предусмотрены утренние рейсы, по субботам — вечерний.

Кроме того, Северо-Западный филиал "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура ОАО "РЖД") в июле вводит дополнительные поезда на маршруте Архангельск — Санкт-Петербург. Доппоезда из Архангельска в Петербург отправятся 21, 24 и 31 июля.

"Период летних отпусков прошёл условный "экватор", но мы не перестаем работать над тем, чтобы во время реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Архангельск жители области могли съездить и отдохнуть за пределами региона. Для этого вводим дополнительные авиа- и железнодорожные рейсы", — написал Цыбульский.

АО ПО "Космос" является отраслевым оператором ракетно-космической отрасли. Авиакомпания выполняет рейсы на космодромы Байконур, Восточный и Плесецк, совершает грузовые и пассажирские перевозки по другим направлениям. Базовый аэропорт — Внуково (Москва). Согласно данным на сайте авиакомпании, в настоящее время флот перевозчика состоит из самолетов Ту-134, Ту-204, Як-42 и Ан-12 (грузовой).

Как сообщалось, с 1 мая по декабрь 2023 года международный аэропорт "Архангельск" (Талаги) закрылся на реконструкцию. В настоящее время воздушное сообщение с Архангельском осуществляется через аэродром Васьково (Приморский район), который ранее обслуживал только местные воздушные линии.