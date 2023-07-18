"Восстанавливаем водоснабжение в Зеленоградске. В большинстве домов вода появилась, в остальных домах появится в течение двух-трех дней. Это главное. Если у вас сих пор нет воды, звоните в ЕДДС. Автобригады предприятия "Благоустройство" привозят в дома бутилированную питьевую воду по заявкам, собранным диспетчерами", — говорится в сообщении.

Воду не для питья, а для технических нужд (ей можно стирать, умываться, мыть посуду и т.д.) еще в воскресенье начали выставлять в пластиковых мини-цистернах на улицах, откуда поступало самое большое количество жалоб. Благодаря помощи специалистов областного "Водоканала" и работе машины-цистерны зеленоградского "Озеленителя" накануне удалось довести количество адресов с технической водой до восьми, уточняют власти.

Администрация также объяснила, почему в популярном приморском курорте возникли серьёзные проблемы с водой.

"В субботу и воскресенье Зеленоградск посетило около 40 тыс. отдыхающих, не считая тех, кто приехал в отпуск и арендовал тут квартиры (еще не менее 10-15 тыс. человек). Температура воздуха дошла до +37 градусов. Грелись люди, грелась аппаратура на насосных станциях. Абоненты потребляли холодную воду практически непрерывно. И в один момент из-за сверхпотребления воды давление в водопроводе резко упало", — пояснили чиновники.

Затем в воскресенье произошел сбой в работе аппаратуры водонасосной станции. Напор выравнивали до позднего вечера. Уже утром в понедельник удалось поднять давление подачи воды до норматива. Водопроводное давление выровнялось практически по всему Зеленоградску к 13:00. Примерно в это время прекратился шквал звонков в ЕДДС. Специалисты продолжают выравнивать давление и подвозить воду на те улицы, где напор еще не восстановился.

Как сообщили "Интерфаксу" жители одного из пригородных поселков Зеленоградска, проблемы с водой связаны и с тем, что люди активно используют воду для полива своих участков и огородов. У многих нет для этого колодцев и скважин, так как они официально подкачены к городскому водоснабжению.