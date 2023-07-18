"Вчера произошла новая террористическая атака на Крымский мост. Правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента", — сказал Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Он отметил, что "строители проводят обследование состояния инфраструктуры". "Здесь важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии", — сказал Мишустин

Он попросил членов координационного совета, представителей силовых структур по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить.