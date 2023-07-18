"В поселок Янтарный доставлены и установлены на дно озера Синявинское крупные экспонаты будущего подводного парка. Предметы были получены от Калининградского янтарного комбината, который принимает участие в проекте. Это большой ковш шагающего экскаватора, отвал бульдозера, насосы и другие элементы, использовавшиеся при добыче янтаря", — сказала Говорова.

Подводный парк создается в бывшем карьере Янтарного комбината, который в свое время был затоплен водой. Все предметы размещены в его акватории, закрепленной за музеем, на глубинах от 8 до 21 метра, недалеко от партнеров проекта — дайв-клубов "Посейдон 39" и "Демерсус". Дайверы этих клубов в прошлые годы самостоятельно закрепили на дне несколько объектов, которые также войдут в экспозицию создаваемого подводного парка.

"Музей Мирового океана как инициатор создания первого в России подводного парка проделал большую подготовительную работу. Пройдены необходимые экспертизы и получены заключения о том, что создание подводного парка не окажет негативного влияния на окружающую среду. Проект реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Помощь проекту оказывают также правительство Калининградской области, Янтарный комбинат и дайвклубы", — рассказала Говорова.

Она отметила, что открытие подводного парка "Янтарный" запланировано на сентябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что проект создаст новую инфраструктуру для подводного туризма и рэк-дайвинга на территории Калининградской области, а также привлечет всех заинтересованных в обучении дайвингу и подводной археологии.

Озеро Синявинское — это немецкий выработанный карьер по добыче янтаря, который был затоплен пресной водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съемках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов. Глубина озера составляет до 28 метров.