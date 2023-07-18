"Планируется, что здание музея, признанное объектом культурного наследия и недавно включенное в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России, будет полностью отреставрировано. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к музею территория", — говорится в сообщении.

После реставрации перед посетителями предстанет обновленная экспозиция. При этом основная концепция музея останется прежней, отметили в пресс-службе.

В структуру Крапивенского филиала музея-усадьбы "Ясная Поляна" входят два музея: Краеведческий и Музей Земства и градостроительной истории.

Как уточнили в пресс-службе, на время реставрации доступными остаются пешеходные экскурсии по историческому центру Крапивны и экскурсии по Музею Земства, а также интерактивные программы и мастер-классы.

Помимо этого, будут проводиться запланированные мероприятия, среди которых ежегодный съезд потомков крапивенцев, научные конференции и выставки.

Здание Краеведческого музея, построенное в середине XIX века, принадлежало купеческому роду Сабуровых. После революции в нем располагались редакция и типография местной газеты. Впоследствии дом был передан школе-интернату, а позже общеобразовательной школе.

История музея в Крапивне началась в 1930-е годы. В 1999 году Крапивенский краеведческий музей был преобразован в филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна". Музей признан объектом культурного наследия в 2022 году. А в июне 2023 года включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.