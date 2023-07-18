"Ситуация на крымском направлении нормализуется. После восстановления реверсивного движения на Крымском мосту туристы спокойно возвращаются и заезжают. Уже вчера началось восстановление некоторых аннулированных заявок, начались бронирования на июль-август, а также ближайшие даты", — сообщила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

Директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей рассказала, что туроператор не снимает с маршрута автобусные туры на 20 июля из Москвы и на 21 июля из Крыма. Большая часть туристов, по ее словам, высадится в Анапе, остальные отправятся на полуостров на мини-вэнах или такси.

"Число аннуляций в понедельник было небольшим, большинство туристов переносили даты, так как отели идут на переносы ближайших заездов без штрафных санкций", — добавила эксперт.

Директор крымской компании "Турэтно" Андрей Пылов отмечает, что в понедельник число аннуляций составило примерно 10% от общего объема забронированных туров.

"Основные опасения местного турбизнеса связаны с тем, что произошедшее может ударить по спросу. Те, кто уже забронировал выезды в Крым, приедут, но новых бронирований будет гораздо меньше, чем мы ожидали. Это особенно чувствительно, учитывая, что спрос с начала июля сильно активизировался", — рассказал эксперт.

В результате атаки беспилотников в ночь на понедельник была повреждена автодорожная часть Крымского моста и остановлено автомобильное движение. Туристы, приехавшие в Крым на машинах, были вынуждены задержаться в отелях. Те, кто планировал поездки, не смогли заехать вовремя.

Движение по посту возобновилось в реверсивном режиме в ночь на среду. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил во вторник, что путь через мост остается самым быстрым для легковых автомобилей. Пассажиры, отправившиеся в Крым на личном транспорте и желающие продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Пассажиры автобусов добираются до полуострова на паромах. Паромная переправа работает в обычном режиме, рейсовые автобусы с организованными туристами пропускают в приоритетном порядке. Поезда следуют по расписанию.