"За первую половину 2023 года Московскую область посетили 11,1 млн туристов, что на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово.

"Рост туристического потока — это результат работы по нескольким направлениям. Например, существенно, на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла посещаемость парков", — приводятся в сообщении сова министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова.

Он добавил, что продолжается работа над туристическим предложением для гостей региона.