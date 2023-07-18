По данным сервиса, на 14:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 780 транспортных средств, со стороны Керчи проезда ожидают 773 машины.

"Время ожидания более двух часов", — говорится в сообщении.

Очереди на автоподходах к мосту начали собираться с 10:00 мск, к 13:00 мск время ожидания составляло около двух часов.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение легковых автомобилей по мосту восстановили в ночь на вторник в реверсивном режиме.