"Число отдыхающих, посетивших город-курорт за полгода, выросло на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Некристов.

В частности, в июне город посетили 21,7 тыс. человек, большинство из которых остановились в санаториях (16,8 тыс. туристов).

По его словам, увеличение турпотока обусловлено как ростом спроса на оздоровительный туризм в стране, так и востребованностью ставропольских курортов.

"Мы намерены и дальше развивать город, чтобы сделать его еще более комфортным и привлекательным для всех видов туризма, не только для лечебно-оздоровительного", — отметил глава города.

Доходы от курортного сбора в Ессентуках за I полугодие составили 77,7 млн рублей, это почти столько же, сколько город получил за весь 2022 год.

Ессентуки — бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, расположен в Ставропольском крае в долине реки Подкумок на высоте 640 метров над уровнем моря. На его территории — более 20 источников минеральной воды.