Количество рейсов составило почти 25 тыс., что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-июнь текущего года пассажиропоток Вильнюсского аэропорта вырос на 17% — до 2 млн человек, Каунасского — на 24%, до 640 тыс., Палангского — на 36%, до 150 тыс.

В аэропорту Вильнюса было обслужено 17,9 тыс. рейсов (рост на 1%), Каунаса — 5,3 тыс. (рост на 5,7%), Паланги — 1,8 тыс. (рост на 9,7%).

В Литве действуют три международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai.