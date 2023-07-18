Так, во вторник до станций назначения доехали поезда №177/178 Симферополь — Москва (прибытие в Москву в 12:08 с задержкой 2 часа 29 минут), №91/92 Севастополь — Москва (прибытие в Москву в 12:12 с задержкой 3 часа 49 минут). Из Керчи оба поезда отправились с задержкой 4 часа 18 минут и 5 часов 26 минут соответственно. Таким образом, в пути удалось сократить опоздание почти на два часа.

Также были введены в график поезда №175/176 Симферополь — Москва и №183/184 Севастополь — Мурманск.

Поезда по направлению в Крым добрались до станций назначения еще вчера.

"Таким образом, все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют", — отмечают в министерстве.