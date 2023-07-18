"Все 320 машин, которые вчера скопились с крымской стороны, пропустили по мосту или перевезли паромами. Из Краснодарского края — там более 700 машин было — к этому моменту все они проехали. Легковой транспорт, который после теракта ждал проезда, весь пропустили", — сказал Аксенов журналистам во вторник.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Накануне власти рекомендовали автомобилистам выбирать маршрут через новые регионы, который грузовики используют с осени. Керченская паромная переправа на данный момент принимает только грузовой транспорт и пассажиров автобусов.