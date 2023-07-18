"Экспертному совету по определению национальных туристских маршрутов было презентовано 5 проектов туристических маршрутов, прошедших экспертизу. Среди них туристский маршрут "Легенды Дагестана", который участниками совещания признан национальным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка маршрута "Легенды Дагестана" начата в октябре прошлого года. Маршрут включает в себя основные элементы 5-ти популярных экскурсионных программ, таких как "Город на берегу Каспия", "Дербент — южные ворота России", "Сулакский каньон — феномен природы", "К слиянию двух Койсу" и "Гуниб — краса Дагестана".

По данным ведомства, заседание экспертного совета по определению национальных туристских маршрутов под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрия Вахрукова и исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе состоялось в Минэкономразвития РФ.

"Дагестан в режиме видеоконференцсвязи представили врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Абдула Магомедов, заместитель генерального директора ООО "Даг Тур" Мухаммад Керимов, а также представители различных министерств и ведомств субъектов РФ в сфере туризма", — добавили в пресс-службе ведомства.