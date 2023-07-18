"12:00: в очереди со стороны Тамани находится 700 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

К 11:00 в этой очереди находилось 400 автомобилей.

Очередь на мост со стороны Крыма за это же время выросла на четверть.

"В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания более часа", — уточняет телеграм-канал.

Часом ранее в пробке со стороны Крымского полуострова было 320 авто.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.