Так, по данным греческой газеты Kathimerini, вблизи Афин начались три лесных пожара. Один — в селе Куварас в 27 км к юго-востоку от Афин, второй в лесу неподалеку от курортного города Лутраки в 90 км к западу от греческой столицы. Третье возгорание началось накануне в районе Дервенохория, примерно в 30 км к северу от Афин. По данным западных СМИ, этот пожар особенно силен из-за пересеченной местности и мощных порывов ветра. Возгорания начались на фоне высокой температуры — в центральной части страны она достигает 44 градусов.

Пожарные предпринимают усилия по локализации возгораний, однако сильные ветры препятствуют борьбе с огнем.

"Сильные и переменчивые ветры, а также горная местность, в которой разразились пожары, существенно замедляют работу спасателей", — цитирует газета пресс-секретаря Пожарной службы Греции Янниса Артопиоса.

К задымленным берегам отправили корабли береговой охраны для оказания помощи в случае необходимости.

Associated Press со ссылкой на местные власти сообщает, что эвакуации проводят из летнего лагеря Афин и реабилитационного центра для пожилых людей. Эвакуируют и туристов. Власти также распорядились провести эвакуацию жителей по меньшей мере из шести населенных пунктов.

Западные СМИ со ссылкой на пожарную службу Афин отмечают, что пожар в Куварасе мог вспыхнуть в результате поджога, подозреваемого задержали.

Синоптики предупреждают, что на Грецию движется еще одна тепловая волна, которая может привести к возникновению новых природных пожаров.

Пожарные Швейцарии продолжают работу по устранению пожара в кантоне Вале, вспыхнувшего 16 июля. По данным СМИ, полиция эвакуирует жителей горных деревень. Около 200 пожарных, военных, полицейских, представителей других служб и волонтеров принимают участие в локализации возгораний. В швейцарской полиции сообщили, что пожар движется в сторону итальянской границы.

The Guardian пишет, что из-за аномально высоких температур пожары могут вспыхнуть на Сицилии и Сардинии. Согласно прогнозам Европейского космического агентства, температура воздуха на островах может достичь 48 градусов, что станет рекордом в Европе.

В столице Италии, по информации The Guardian, также ожидается температурный рекорд: по расчетам метеорологов, во вторник столбик термометра в Риме поднимется до 43 градусов. В связи с рекордно высокими температурами министерство здравоохранения Италии объявило красный (высший) уровень тревоги в 16 городах страны, включая Рим, Болонью и Флоренцию.

Лесные пожары продолжаются и в Испании. Так, 15 июля началось возгорание на острове Пальма. Отмечается, что пожар постепенно ослабевает. Он охватил около 3,5 тыс. гектаров земли и 20 домовладений. Была проведена эвакуация, но к настоящему времени большинство эвакуированных уже вернулись в свои дома.