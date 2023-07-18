"В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, — через мост. Автобусы и грузовики — на паромы и через сухопутный коридор", — сказал Аксенов, комментируя распределение транспортных потоков после атаки на мост.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Накануне власти рекомендовали автомобилистам выбирать маршрут через новые регионы, который грузовики используют с осени. Керченская паромная переправа, по последним данным, работает только на грузовой транспорт, а также перевозит пассажиров автобусов.