В том числе пассажиропоток на международных авиалиниях увеличился на 55,4% — до 65,3 тыс. человек. Основные международные направления — регулярные рейсы в страны ближнего зарубежья и в Анталью.

В список наиболее популярных направлений по РФ вошли Москва, Уфа, Махачкала, Санкт-Петербург и Новосибирск. Кроме того, в январе-июне этого года фиксировался высокий спрос на рейсы в Сочи (43,7 тыс. пассажиров). Это связано с началом отпускного периода и отсутствием авиасообщения с другими южными аэропортами, работа которых временно приостановлена, поясняется в сообщении.

Всего за отчетный период из Сургута прямыми рейсами можно было улететь по 34 направлениям. В январе-июне 2023 года полеты из аэропорта "Сургут" на регулярной основе выполняли 18 авиакомпаний. Среди них — "ЮТэйр" (64,6% общего пассажиропотока), "Победа" (13%) и "Аэрофлот" — (9,6%).

Пассажиропоток аэропорта Сургута по итогам 2022 года составил 1,93 млн человек, что на 4,5% больше, чем в 2021 году.