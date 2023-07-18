"11:00: в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств, время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств, время ожидания более часа.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.