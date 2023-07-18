Как сообщает пресс-служба авиапредприятия, наибольшим спросом у пассажиров пользовались рейсы в Москву, Владивосток и Новосибирск. В лидерах по росту пассажиропотока — Иркутск и Хабаровск.

"Почти в два раза по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос пассажиропоток в Иркутск. Рост пассажиропотока в Хабаровск составил 15%", — говорится в сообщении.

Более 16,9 тыс. человек воспользовались перелетами на рейсах региональной авиации по Камчатскому краю.

Всего в январе-июне маршрутная сеть аэропорта Петропавловска-Камчатского включала рейсы по 21 направлению, из них 17 — регулярные.