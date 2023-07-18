Первое место по числу иностранных туристов заняла Малайзия, откуда приехали 2,2 млн туристов. На втором месте Китай – 1,6 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Россия, которая заняла первое место среди неазиатских стран.

Также в первую пятерку вошли Южная Корея (812,2 тыс.) и Индия (808,6 тыс.).

Общий иностранный турпоток в Таиланд с января до первой половины июля составил 13,8 млн, это уже больше числа гостей, посетивших королевство за весь прошлый год (11,2 млн). В 2019 году страна приняла порядка 40 млн иностранных туристов. Из них российских — 1,47 млн.