Соответствующий нормативный акт устанавливает правовые основания для передачи другим гражданам во временное пользование охотничьего оружия и патронов к нему и направлен на развитие охотничьего туризма.

"Владелец оружия и патронов сможет передавать их исключительно охотникам, которые имеют охотничий билет и специальное разрешение. Охотничьи инспекторы наделены правом проверки соответствующих документов", — приводятся в сообщении слова спикера парламента Константина Толкачева.

Получать оружие в пользование могут и те граждане, которые не имеют оружия в собственности, но имеют охотничий билет. Им будет выдано разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения. Выдача соответствующих разрешений сроком на пять лет — прерогатива Росгвардии и ее территориальных органов.

"Узаконенная передача оружия на время охоты является важнейшим правовым условием коммерческой охоты во всем мире. Во многих странах человек может заплатить охотхозяйству деньги и пойти на охоту. Закон послужит стимулом к развитию специализированных хозяйств и охотничьего туризма", — отметил Толкачев.

По данным РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан", общая территория республики составляет 14,4 млн га, в том числе охотничьих угодий — 12,7 млн га (лесных угодий — 5,3 млн га, полевых угодий — 6,3 млн га, водно-болотных — 1,1 млн га). Территория охвата ассоциацией — 4,172 млн га охотугодий в 35 из 54 районов республики, объединяет в 48 своих угодьях более 23 тыс. охотников.

Ассоциация организует коммерческие туры охоты на медведя, кабана, лося, косулю. За отдельную плату от основного тура охоты есть возможность поохотится на боровую, водоплавающую дичь, а также на волка, лису, зайца, барсука и другие разрешенные виды. Ежегодно на территории ассоциации ведется борьба с хищниками, такими как волк, лиса, серая ворона.