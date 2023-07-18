В общей сложности ГТЛК передала перевозчику — пассажирской компании "Тверской экспресс" — 28 пассажирских вагонов, в результате сформировано два пассажирских состава.

"Поезд "Ночной экспресс" будет курсировать ежедневно. Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых — категории "СВ", 10 вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга будет производиться с Ленинградского и Московского вокзалов", — сообщила ГТЛК.

Вагоны для "Ночного экспресса" произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав "Трансмашхолдинга").