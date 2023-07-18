Соответствующий контракт между подрядчиком и заказчиком, Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, находится в стадии подписания. Цена контракта составит 149,009 млн рублей.

В соответствии с условиями ДСИО должна приступить к работам 1 июня 2024 года, завершить их — к 31 августа 2025 года.

Речь идет об участке дороги Баяндай-Еланцы-Хужир с 153 по 159 км. Этот отрезок подходит к самому крупному на Ольхоне поселку Хужир, куда едет основная часть туристов. Среди водителей данный участок грунтовой дороги получил название "стиральная доска" — неровности на трассе появляются из-за ветров на Байкале.

Подрядчик должен заасфальтировать ремонтируемый отрезок трассы. Участок останется двухполосным, но будет рассчитан на движение со скоростью до 80 км/час. Длина реконструируемого отрезка составит 5,55 км.

Ранее сообщалось, что ДСИО к 25 августа 2025 года также выполнит капремонт еще одного участка трассы на Ольхоне — с 159,5 км по 161,2 км.

Региональная дорога Баяндай — Еланцы — Хужир ведет к крупнейшему на Байкале острову Ольхон, пользующемуся популярностью у туристов. Трасса, проходящая по материковой части (Баяндай — Еланцы — МРС) является асфальтированной, а по острову, в том числе до Хужира, — грунтовой.

Как сообщалось, власти региона с 2015 года пытаются привести в порядок островную часть дороги, однако в силу жесткости природоохранного законодательства смогли выполнить капремонт на участке менее 1 км.