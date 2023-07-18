Фестиваль посвящен отражению творчества поэта в русской и мировой культуре. С 18 по 28 июля будут показаны документальные фильмы, видеоверсия оперы, прозвучат музыкальные программы, состоится паблик-ток на темы фестиваля, впервые пройдут мастер-классы, будут представлены три выставки, а также пройдут мероприятия, посвященные юбилейным датам. В течение двух недель фестиваля пройдет программа "Лермонтов и Славянский мир".

На книжной выставке будут представлены произведения поэта, повлиявшие на творчество композиторов, художников, поэтов, переводы произведений Лермонтова на славянские языки, красочные издания из Библиотеки национальных литератур, фонда Лермонтовской коллекции Центральной библиотечной системы имени Лермонтова, Российской национальной библиотеки.

По традиции в организации выставки приняли участие национально-культурные объединения Петербурга, которые предоставили предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие особенности национального колорита.

Музыкальное приношение "Символу русской музыки посвящается...", приуроченное к 150-летию со дня рождения Рахманинова, прозвучит в исполнении заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов Галины Сидоренко (вокал) и лауреата и дипломанта международных конкурсов Олега Вайнштейна (фортепиано). Музыканты исполнят романсы Рахманинова на стихи Лермонтова. Программу ведет телеведущий Андрей Смирнов.

20 июля в 19:00 Русский Бэнд трио исполнит музыкальную программу "Выхожу один я на дорогу...". Прозвучат романсы и народные песни на стихи Лермонтова, а также современные обработки песенного фольклора различных регионов России. 21 июля в 19:00 свою программу представит Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы". В этот вечер пройдет финисаж выставки "Лермонтов: судьба поэта-воина", рассказывающей о короткой, но яркой жизни поэта, художника, воина. Тарханское детство, юность в Москве, служба в Петербурге и на Кавказе, посмертная судьба поэта — главные темы выставочной экспозиции.

Затем состоится концерт фольклорного коллектива музея "...Если когда-нибудь захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде не буду ее искать, как в русских песнях". Прозвучат старинные тарханские песни, те, что когда-то пелись в "Тарханах" — у детских колыбелей и за праздничным столом, на девичьих посиделках и при рекрутских наборах — те, что слышал юный Лермонтов.

26 июля в рамках фестиваля пройдет "День Мицкевича". В 19:00 состоится паблик-ток "Адам Мицкевич в жизни современной Полонии Санкт-Петербурга" при участии председателя Региональной общественной организации "Конгресс поляков в Санкт-Петербурге" Лилии Шишко.

На интерактивном переводе "М. Ю. Лермонтов как переводчик. Интерпретация сонета А.Мицкевича "Вид гор из степей Козлова" можно будет услышать, какой город скрывается сегодня под этим названием. На вечере будут звучать романсы в исполнении Александры Смирновой и Натальи Зыскуновой.

Завершится фестиваль 28 июля в 19:00 "Днем Дагестана". К 100-летию Расула Гамзатова состоится показ документального фильма "Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь". Писатели, литературоведы, журналисты, деятели искусства и науки, государственные и общественные деятели рассказывают о народном поэте Дагестана и его многогранном творчестве.

В заключение откроется выставка Олега Чернова "Мой Лермонтов". На ней будут представлены образы героев романа "Герой нашего времени".