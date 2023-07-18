Предварительно установлено, что группа туристов из четырех человек, — мастер спорта по альпинизму, жительница Екатеринбурга и трое жителей Красноярска, — в составе незарегистрированной туристической группы разбили лагерь у подножия горы пик Звездный на территории природного парка "Ергаки".

Утром 16 июля альпинисты начали подъем на гору пик Звездный. Когда они достигли высоты около 1 тыс. м метров, ухудшилась погода и ударила молния.

"В этот момент женщина и один из мужчин были пристегнуты тросом, двое других туристов находились на выступе горы. В результате удара молнии все туристы потеряли сознание, после чего один из мужчин пришел в себя и стал реанимировать других участников группы", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина не подает признаков жизни, один из мужчин не чувствовал ног, второй получил ожоги. Пострадавшего с онемением ног спускал третий турист, который не пострадал.

В пресс-службе также опровергли ранее поступившую информацию о том, что пострадавшие прибыли в "Ергаки" в составе тургруппы из 14 человек.

Как сообщалось ранее, 16 июля в краевой СК поступило сообщение о гибели и травмировании туристов из-за поражения молнией.

"Тургруппа пренебрегла предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях и совершала восхождение при шквалистом ветре и грозе. Группа туристов была не зарегистрирована в МЧС России. Спасателям пришлось потратить время на поиски, прежде чем оказать пострадавшим первую помощь на месте", — сообщали в пресс-службе МЧС России.

Пострадавших эвакуировали и госпитализировали в местную больницу.