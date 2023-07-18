"Первый самец дальневосточного леопарда Leo 270M, переселённый в Уссурийский заповедник, обрел имя. Теперь это Ветер: такой вариант выбран в ходе голосования в соцсетях "Земли леопарда", участие в котором приняли более пяти тысяч человек со всей России", — говорится в сообщении.

Специалисты нацпарка отметили, что молодой хищник уже оправдывает свое имя — он довольно активно перемещается по новым территориям, исследуя новый "дом".

Голосование по выбору имени проходило в два этапа. На первом подписчики "Земли леопарда" в соцсетях предлагали свои варианты имени. Каждый должен был написать обоснование, почему именно оно подходит редчайшей большой кошке на планете. Сотрудники нацпарка из предложенных вариантов выбрали 10 лучших. Леопарда могли назвать Пионер, Добрыня или Ермак, однако голосующие на втором этапе выбрали Ветер, как символ неуловимости и своенравности.

Леопард Leo 270M — один из трех краснокнижных хищников, переселенных в Уссурийский заповедник в рамках программы реинтродукции. Дальневосточному леопарду всего два года, он здоров и полон сил. Впервые ученые познакомились с ним, когда в 2021 году его зафиксировала фотоловушка.

Всего на территории заповедника выпустили двух самцов и одну самку дальневосточного леопарда. Она получила имя Нарва. Так ее назвали сотрудники Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН в честь реки, рядом с которой она когда-то жила. Молодой леопард Leo 260M, в прошлом году спасенный людьми, пока не имеет имени.

Исторически ареал обитания дальневосточного леопарда охватывал весь юг Приморского края. Однако с течением лет численность пятнистых хищников серьезно сократилась, к началу ХХ века их осталось всего 35. К весне 2023 года популяция леопардов насчитывает 125 особей, ядро находится в нацпарке "Земля леопарда".