"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь! Как и докладывали сегодня президенту, в кратчайшие сроки подготовили мост к запуску. Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на мосту проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение.

"Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали. Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено", — написал вице-премьер.