"Сейчас на этих перехватывающих парковках находятся 750 легковых автомобилей, которые ожидают решения правительственной комиссии о возможности переезда в Крым через Крымский мост. Если потребуется — мы готовы увеличить количество парковок с вместимостью до 5 тыс. машиномест", — сказал Кондратьев в понедельник на совещании под руководством президента РФ.

Он сообщил, что ранее с утра были созданы четыре перехватывающих парковки, рассчитанных на 4 тыс. автомобилей вблизи Керченской паромной переправы и Крымского моста.

"Эти перехватывающие парковки позволяют всем желающим переждать время ожидания переправы в комфортных условиях. На парковках развернуты временные кухни, имеется холодная и горячая вода, работают пункты общественного питания, дежурят кареты скорой помощи", — пояснил губернатор.

Он сообщил что ведется разъяснительная работа на подступах к региону о возможности переезда в Крым по новым территориям РФ для недопущения скопления автотранспорта.

"Всех, кто находится на парковках, мы информируем о наличии свободных номеров в ближайших к перехватывающим парковках гостиницах по доступным ценам. Понятно, что здесь никто зарабатывать не будет", — подчеркнул он.

Кондратьев обратился к президенту с просьбой дать поручение Минтрансу РФ проработать возможность проезда скопившегося легкового автотранспорта через паромную переправу, поскольку преимущественно это жители полуострова, а не отдыхающие.

"Исходя из сегодняшней ситуации, если все-таки решение о возможности проезда в Крым через Крымский мост ввиду повышенной опасности в течение ближайших суток принято не будет — прошу, если это возможно, поддержать возможность организовать переправу легкового автотранспорта посредством паромов. Это необходимо, чтобы пропустить эти скопившиеся 750 легковых автомобилей, поскольку это в основном жители Крыма, они не отдыхающие, возвращаются в свои семьи, и для них ехать через новые территории РФ — это большой круг", — обратился Кондратьев к президенту.

Он заявил о необходимости установления на паромной переправе дополнительных досмотровых пунктов для легковых авто.

"У нас сейчас отлажена работа по паромной переправе большегрузов, и все работает автоматически, ничего не накапливается. Здесь я понимаю, что мы потесним отлаженный график работы, но тем не менее эти 750 автомобилей — в основном крымчан (нужно — ИФ) переправить в Крым, это позволит снять напряжение со скопившимся автотранспортом сейчас и избежать дальнейшего скопления", — отметил глава региона.

По данным российского Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.

В результате атаки погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.