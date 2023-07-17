"Средняя загрузка пятизвездочных отелей Бодрума сейчас составляет 40-50%, что значительно ниже, чем ожидалось. Предполагалось, что Бодрум в этом году примет 1,5 млн туристов, но этот показатель не будет достигнут из-за роста цен на услуги отелей. Причем снижение спроса наблюдается и со стороны иностранных, и внутренних туристов, которых также отпугнули высокие цены", — отмечает издание.

Кроме того, из-за высокой инфляции поставщики продуктов в отели "все включено" изменили систему оплаты поставок и требуют наличные вместо прежних чеков. Эти условия создают серьезные проблемы отельерам и могут поставить их на грань разорения по итогам сезона.

Как отмечают представители гостиничного бизнеса, загрузка отелей сейчас, в разгар лета, должна была бы достигать 95%. Но реально она составляет порядка 50%.

"Проблемы возникли сначала из-за землетрясения, затем президентских выборов. Ситуация на Украине также серьезно повлияла на туризм. В результате Турция потеряла иностранных туристов", — цитирует издание гостиничного оператора Хусейна Софта.

Он добавил, что дополнительные проблемы отельерам создало повышение правительством минимальной зарплаты в разгар туристического сезона. В результате, чтобы снизить убытки из-за недостатка туристов и выросших затрат, отельеры вынуждены сокращать персонал.