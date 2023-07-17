"Железнодорожная часть работает в обычном режиме, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов. Движение по автомобильной части приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще одно повреждено, но в целом находится на опоре", — рассказал он, комментируя итоги обследования моста специалистами.

По словам Хуснуллина, строители и проектировщики продолжают обследование, работают водолазы.

"По первым предварительным осмотрам водолазов повреждения опор нет, они в нормальном состоянии. До 24 часов ночи планируем завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить заграждение, организуем освещение моста. До 12 часов закончим все эти работы. Если все пройдет нормально запускаем сначала легковые машины 3 тонны тестово, потом 5 тонн. Если не произойдет непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины. К часу ночи у нас уже будет полная картина", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что уже начата мобилизация строителей и проектировщиков.

"Приезжают мостоотряды, специалисты с институтов по проведению ремонтных работ. Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября, а по второй – к 1 ноября. Придется 250 погонных метров построить временный мост, с которого будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны. Окончательные сроки будут уточнены по мере готовности проектно-сметной документации", — пояснил Хуснуллин.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Погибли два жителя Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.