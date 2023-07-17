"Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно, очередь ликвидировать", — сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ.

Он отметил, что в среднем переправа перевозит 450 автомобилей в сутки.

"Сейчас в порту Крым и на площадке отстоя грузового транспорта у нас находится 321 легковой автомобиль. Частично мы с утра направили часть автомобилей на Керченскую переправу. При этом сейчас легковые автомобили на паромную переправу мы не пускаем, просим всех ехать в объезд", — уточнил глава Крыма.

По его словам, 255 грузовых автомобилей ожидают переправы на территории старого аэропорта в Керчи, 129 — в порту Крым. "В целом для грузовых автомобилей очередь — не более двух суток ожидания", — добавил Аксенов.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них, как сообщалось, доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.