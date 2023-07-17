"День-два буквально. Сейчас с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным) работы закончат, соответственно — на мосту движение пойдет. И в целом, думаю, мы из ситуации выйдем с честью", — заявил Аксенов в понедельник на совещании под руководством президента РФ.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.