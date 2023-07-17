"Строители и проектировщики проводят обследование полноценное. Значит, работают водолазы. Могу сообщить, что, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего, опоры в нормальном состоянии", — сказал Хуснуллин на совещании по ситуации в районе Крымского моста в режиме ВКС.

Ранее он уточнил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме. Движение на автомобильной части пока приостановлено.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Движение автомобилей по мосту остановлено. Для них доступны два варианта передвижения: маршрут через новые регионы и паромная переправа. Железнодорожное сообщение возобновили утром.